    10 Ekim 2018, Çarşamba

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor, Başakşehir'i gözüne kestirdi

    Kayserispor Başakşehiri gözüne kestirdi
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 10.10.2018

    , karşısında güzel bir galibiyet alacaklarına inandığını söyledi.

    'in 9. haftasındaki maçının hazırlıklarına başlayan 'da antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör , maçının başında 10 kişi kaldıklarını fakat takımın maçı bırakmayarak karşılaşmayı lehlerine çevirecek iradeyi gösterdiğini belirtti.

    Takımın istek ve arzusundan son derece memnun olduğunu takımdaki eksik oyuncuların da kadroya dahil olmasıyla daha güzel günlerin Kayserispor'u beklediğini ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

    "Uzun süre 10 kişi oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşmasında, oyuncularımızın özellikle ikinci yarı maçı çevirmek adına üst düzey karakter ortaya koymasına rağmen maçı kazanamamamız bizi üzdü. İki gol bulduğumuz bu karşılaşmada oyuncularımın mücadelesinden memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu istek arzu oyuncularımda olduktan sonra, Medipol Başakşehir maçını güzel geçeceğiz, buna inanıyorum. Talihsiz sakatlıkların ardından sayısal anlamda baya bir yetersiz durumdayız .Bundan sonraki süreçte Rizespor maçında olduğu gibi sarı ve kırmızı kartlarla eksilmememiz gerekiyor. Oyuncularımız bu konuda biraz daha dikkatli olmalı. Lige verilen arada sakat oyuncularımızı bundan sonraki yoğun döneme hazırlamaya çalışacağız."

    Antrenman

    Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına, milli takımlarına giden ve sakatlıkları bulunan oyunculardan yoksun başladı.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

    Antrenmana ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Asamoah, Mensah, Sapunaru, Kravets ile sakatlıkları bulunan Kana Bıyık ve Deniz Türüç katılmadı.

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