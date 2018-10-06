Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı (ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

KARŞILAŞMANIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

7. dakikada Çaykur Rizespor'da rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan Umar, karşılaşmaya devam edemedi. Umar'ın yerine Süleyman Koç oyuna dahil oldu.

12. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Rotman ile Orhan Ovacıklı arasındaki mücadelede Orhan Ovacıklı yerde kaldı. Faule hükmeden maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından Rotman'ı doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

21. dakikada Kayserispor atağında, ceza yayı çizgisi üzerinde topla buluşan Bilal Başacıkoğlu'nun sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hızlı paslarla Kayserispor yarı alanını geçen konuk ekipte ceza sahasında Süleyman Koç ile verkaça giren Saadane, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

45+2. dakikada Samudio ile Şamil Çinaz'ın mücadelesinde Şamil Çinaz yerde kaldı. Kayserispor lehine verdiği faulün ardından Samudio'yu sarı kartla cezalandıran maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirerek bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.

Ayrıntılar geliyor...