    06 Ekim 2018, Cumartesi

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı (ÖZET)

    Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
    KAYSERİSPOR
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    'in 8. haftasında sahasında 'u konuk etti.

    Spor Toto 'in 8. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kaldı.

    KARŞILAŞMANIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

    7. dakikada 'da rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan Umar, karşılaşmaya devam edemedi. Umar'ın yerine oyuna dahil oldu.

    12. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Rotman ile arasındaki mücadelede Orhan Ovacıklı yerde kaldı. Faule hükmeden maçın hakemi , VAR incelemesinin ardından Rotman'ı doğrudan la oyun dışına gönderdi.

    21. dakikada Kayserispor atağında, ceza yayı çizgisi üzerinde topla buluşan 'nun sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

    25. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hızlı paslarla Kayserispor yarı alanını geçen konuk ekipte ceza sahasında Süleyman Koç ile verkaça giren Saadane, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

    45+2. dakikada Samudio ile 'ın mücadelesinde Şamil Çinaz yerde kaldı. Kayserispor lehine verdiği faulün ardından Samudio'yu sarı kartla cezalandıran maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirerek bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

    Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.

    Ayrıntılar geliyor...

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