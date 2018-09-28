    28 Eylül 2018, Cuma

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor'da Deniz Türüç sakatlandı!

    Kayserisporda Deniz Türüç şoku
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 28.09.2018

    'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak 'da 2 futbolcu sakatlandı.

    , 'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber'den sonra bu kez de ile Hasan Hüseyin Acar sakatlandı.

    Bu sezon bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen, Beşiktaş mücadelesinin hazırlık sürecinde ise hırsı ile dikkat çeken Deniz Türüç, taktik idmanda sakatlandı. Şut çalışması esnasında dizini tutarak kendini yere bırakan başarılı oyuncunun MR'ı çekildi. Milli futbolcunun dizinde 2. derece zorlama olduğu ve 2 hafta futbol oynamasının mümkün olmadığı öğrenildi.

    Diğer yandan Hasan Hüseyin Acar da akşam idmanında sakatlandı. İkili pozisyonda sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi ile sakatlanan Hasan Hüseyin'in parmağının kırıldığı haberi geldi. Böylece genç oyuncu da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek isimler arasına girdi.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    KAYSERİSPOR HABERLERİ
    Beşiktaş maçını da kazanmak istiyoruz "Beşiktaş maçını da kazanmak istiyoruz"
    Kayserispor İstanbulda kazanmak istiyor Kayserispor İstanbul'da kazanmak istiyor
    Beşiktaş - Kayserispor maçı İstanbulda oynanacak Beşiktaş - Kayserispor maçı İstanbul'da oynanacak
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör