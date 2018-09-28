28 Eylül 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Bu sezon bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen, Beşiktaş mücadelesinin hazırlık sürecinde ise hırsı ile dikkat çeken Deniz Türüç, taktik idmanda sakatlandı. Şut çalışması esnasında dizini tutarak kendini yere bırakan başarılı oyuncunun MR'ı çekildi. Milli futbolcunun dizinde 2. derece zorlama olduğu ve 2 hafta futbol oynamasının mümkün olmadığı öğrenildi.
Diğer yandan Hasan Hüseyin Acar da akşam idmanında sakatlandı. İkili pozisyonda sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi ile sakatlanan Hasan Hüseyin'in parmağının kırıldığı haberi geldi. Böylece genç oyuncu da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek isimler arasına girdi.
Kayserispor'da Deniz Türüç sakatlandı!
Giriş Tarihi: 28.09.2018
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak Kayserispor'da 2 futbolcu sakatlandı.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber'den sonra bu kez de Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin Acar sakatlandı.
Bu sezon bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen, Beşiktaş mücadelesinin hazırlık sürecinde ise hırsı ile dikkat çeken Deniz Türüç, taktik idmanda sakatlandı. Şut çalışması esnasında dizini tutarak kendini yere bırakan başarılı oyuncunun MR'ı çekildi. Milli futbolcunun dizinde 2. derece zorlama olduğu ve 2 hafta futbol oynamasının mümkün olmadığı öğrenildi.
Diğer yandan Hasan Hüseyin Acar da akşam idmanında sakatlandı. İkili pozisyonda sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi ile sakatlanan Hasan Hüseyin'in parmağının kırıldığı haberi geldi. Böylece genç oyuncu da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek isimler arasına girdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!