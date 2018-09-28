    28 Eylül 2018, Cuma

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

    Kayserisporda Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 28.09.2018

    , 'in 7. haftasında yarın ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kulüp Tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda koşu ve ısınma hareketleri, ardından pas ve taktik uygulamalar çalışıldı. Antrenman 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarının ardından tamamlandı.

    Sakatlıkları süren Sakıp Aytaç , Oguzhan Berber ile Kucher idmanda yer almadı.

    maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Kayseri ekibinde son antrenmanda sakatlanan Deniz Türüç ve Hasan Hüseyin Acar, sakatlıkları süren Sakıp Aytaç, Oguzhan Berber, Kucher ve kart cezalısı Şamil Çinaz'ın Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

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