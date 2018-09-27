    27 Eylül 2018, Perşembe

    KAYSERİSPOR

    Tiago Lopes: "Beşiktaş maçını da kazanmak istiyoruz"

    Beşiktaş maçını da kazanmak istiyoruz
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 27.09.2018

    lu futbolcu , Fenerbahçe deplasmanında olduğu gibi deplasmanından da galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

    Sarı-kırmızılı takım cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı yapılan antrenman sonrası futbolcular çalışmanın son kısmında şut ve yan top çalışması yaptı. 'un savunma oyuncusu Beşiktaş maçı öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

    Portekizli futbolcu, "İnanılmaz bir atmosferde çok büyük bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe maçında yaptığımızı tekrar yapmak istiyoruz. Fenerbahçe karşısında İstanbul'da kazanmıştık, Beşiktaş karşısında da kazanmak istiyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. İyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Beşiktaş karşısında iyi bir futbol oynayacağız" dedi. Kayserispor'un son antrenmanına sakatlıkları devam eden Oğuzhan Berber ve Sakıb Aytaç katılmazken, sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Şamil Çinaz da cezası nedeniyle takımını bu hafta da yalnız bırakacak.

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