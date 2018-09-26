    26 Eylül 2018, Çarşamba

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor, İstanbul'da kazanmak istiyor

    Kayserispor İstanbulda kazanmak istiyor
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 26.09.2018

    Geçen sezon İstanbul'da oynadığı 5 müsabakadan da galibiyet alamadan ayrılan , 'ı deplasmanda mağlup etmek istiyor.

    'in 7. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürürken son 2 haftada alınan kötü sonuçları unutturmak istiyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde çalışan sarı kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında iyi futbol oynayıp puan veya puanlar ile dönmek amacında.

    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Son 2 maçtır mağlup olan ve morali bozulan takımımızın ayağa kalkması ve taraftarı ile yeniden bütünleşmesi adına Beşiktaş maçını Kayseri'de oynamamız daha hayırlı olabilirdi. Ancak burada da olsa orada da olsa bu maçı oynayacağız. Rabbimin yardımı, oyuncularımızın gayreti ile inşallah İstanbul'dan bir kez daha galibiyetle dönmek nasip olur. Geçen sezon İstanbul'dan galibiyetle dönmemiştik. Bu sezon Fenerbahçe'yi yendik. Beşiktaş'ı da yenebiliriz ve oyuncularımın bunu başaracağına inanıyorum" yorumunda bulundu.

    Kayserispor geçen sezon İstanbul'da oynadığı Galatasaray maçını 4-1, Medipol Başakşehir maçını 3-1, Beşiktaş maçını 2-0 kaybederken Fenerbahçe ile 3-3, Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kalmıştı. Sarı Kırmızılılar, bu sezon İstanbul'da oynadığı Fenerbahçe maçını 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
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