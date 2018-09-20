    21 Eylül 2018, Cuma

    KAYSERİSPOR

    Cüneyt Çakır 34. kez Kayserispor maçında düdük çalacak

    Cüneyt Çakır 34. kez Kayserispor maçında
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 20.09.2018

    'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlenen hakemlerin isimleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde yayınlandı. Belirlenen isimlere göre Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak -Konyaspor maçını yönetecek.

    , bugüne kadar 33 kez maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor, 7 kez kazanırken 14 kez berabere kaldı 12 kez de mağlup oldu. Cüneyt Çakır, Kayserispor'un 16 kez iç saha maçında düdük çaldı. Sarı Kırmızılılar, sahasında 3 kez kazanırken 7 kez berabere kaldı 5 kez de mağlup oldu.

    Cüneyt Çakır, Kayserispor ile Konyaspor arasındaki maçlarda da 2 kez düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 1 kez kazanırken 1 kez de berabere kaldı. 23 Kasım 2008 tarihinde oynanan maç 0-0 berabere biterken 12 Kasım 2010 tarihinde Konya'da oynanan müsabakayı ise Kayserispor 1-0 kazanmıştı.
    Son olarak geçen sezon Kayserispor'un sahasında 3-1 mağlup olduğu Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır, Cumartesi günü 3. kez Kayserispor-Konyaspor maçında düdük çalacak. Bu maçta Cüneyt Çakır'a Bahattin Duran ile Tarık Ongun yardımcılık yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olarak açıklandı.
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