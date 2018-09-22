Ertuğrul Sağlam: “Yeniden çıkışa geçeceğiz”

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 2-0 yenildikleri Atiker Konyaspor maçının ardından, “Olumsuz durumdan kurtulup, yeniden çıkışa geçeceğiz” dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Maçın ilk bölümü bizim için önemliydi. Önde baskı yapıp, onları hataya zorlayıp, daha sonraki dakikalarda lehimize yansıyacak şekilde oluşturmak istedik ama yapamadık. Bireysel hatada topu rakibe verdik, pozisyonda verdik. Sonrasında golü yedik. Takımda çok kaliteli oyuncular var ama neredeyse hepsi basit hatayı art arda yapınca oyunun hakimi olamadık. 2-0'la içeri girmek sıkıntılı bir durum. İkinci yarı kıpırdar gibi olduk ama skoru değiştiremedik. Bizi üzen mağlubiyet oldu. Bu olumsuzluğun takımın üzerine sirayet etmeden ayağa kalkmaz lazım. Biz bu olumsuz durumdan kurtulup, yeniden çıkışa geçeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.