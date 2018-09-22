    23 Eylül 2018, Pazar

    KAYSERİSPOR

    Ertuğrul Sağlam: “Yeniden çıkışa geçeceğiz”

    Ertuğrul Sağlam: “Yeniden çıkışa geçeceğiz”
    KAYSERİSPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    Kayserispor Teknik Direktörü , 2-0 yenildikleri maçının ardından, “Olumsuz durumdan kurtulup, yeniden çıkışa geçeceğiz” dedi.

    Kayserispor, 'in 6. haftasında sahasında ağırladığı 'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü , "Maçın ilk bölümü bizim için önemliydi. Önde baskı yapıp, onları a zorlayıp, daha sonraki dakikalarda lehimize yansıyacak şekilde oluşturmak istedik ama yapamadık. Bireysel hatada topu rakibe verdik, pozisyonda verdik. Sonrasında golü yedik. Takımda çok kaliteli oyuncular var ama neredeyse hepsi basit hatayı art arda yapınca oyunun hakimi olamadık. 2-0'la içeri girmek sıkıntılı bir durum. İkinci yarı kıpırdar gibi olduk ama skoru değiştiremedik. Bizi üzen mağlubiyet oldu. Bu olumsuzluğun takımın üzerine sirayet etmeden ayağa kalkmaz lazım. Biz bu olumsuz durumdan kurtulup, yeniden çıkışa geçeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    KAYSERİSPOR HABERLERİ
    Cüneyt Çakır 34. kez Kayserispor maçında Cüneyt Çakır 34. kez Kayserispor maçında
    Ertuğrul Sağlam: Konyaspor maçıyla tekrar ayağa kalkacağız Ertuğrul Sağlam: "Konyaspor maçıyla tekrar ayağa kalkacağız"
    Eski başkandan Kayserispora haciz talebi Eski başkandan Kayserispor'a haciz talebi
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör