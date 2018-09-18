    19 Eylül 2018, Çarşamba

    KAYSERİSPOR

    Ertuğrul Sağlam: "Atiker Konyaspor maçıyla beraber tekrardan ayağa kalkacağız"

    Ertuğrul Sağlam: Konyaspor maçıyla tekrar ayağa kalkacağız
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 18.09.2018

    Kayserispor , karşısında istemedikleri bir oyun sergilediklerini söyleyerek, " maçıyla beraber tekrardan ayağa kalkacağız" dedi.

    Kayserispor, 'in 6. haftasında sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör yönetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ve kısa alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, koordinasyon çalışması ile devam etti.

    Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Ertuğrul Sağlam, maçında hiç istemedikleri bir oyun oynadıklarını kaydetti. Sağlam, "Geçtiğimiz hafta sonu maalesef hiç yaşamak istemediğimiz, bundan sonraki dönemde de oynamak istemediğimiz bir karşılaşma oynadık. Baştan sona kötü oynadığımız, futbol adına hiçbir şey yapmadığımız, ilk 4 haftalık performansın tersi ve bize yakışmayan bir mücadele oldu. Lig uzun bir maraton. Biz bundan sonraki süreçte de maç kaybedeceğiz, bazı maçlarda yine kötü oynayacağız ama bir daha Göztepe maçı gibi bir maçı yaşamak istemediğimizi arkadaşlarımızla da paylaştık. Hepimiz üzüldük ama lig devam ediyor. Bu cumartesi günü hem bu Göztepe maçını telafi edebileceğimiz hem de ligdeki hedeflerimizden uzaklaşmadan bizi ligin üst sıralarına biraz daha yaklaştıracak güzel bir fırsat var. İnşallah Konyaspor maçıyla tekrar ayağa kalkıp yeniden kaybetmeme, kazanma serisine başlamak için önümüzde güzel bir fırsat var. Cumartesi gününe kadar hazırlıklarımızı tam anlamıyla yapıp, Konyaspor maçını güzel bir şekilde oynayıp tekrar yukarıya çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    Atiker Konyaspor maçında taraftarlara çok ihtiyaçları olacaklarını dile getiren Sağlam, "Taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak. Cumartesi günü onların da yoğun katılımıyla güzel bir atmosfer oluşturup bize de maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar destek oluşturacak bir coşkulu ortam istiyoruz. Bunun için herkese büyük sorumluluk düşüyor. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle oyuncularımız da sorumluluk alacaklar ve hem Göztepe maçının olumsuz etkisini ortadan kaldıracağız hem de taraftarın ve camianın geleceğe daha umutla bakmasını sağlayacak bir karşılaşmayı oynayacağız" dedi.

    Erol Bedir: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"
    Antrenmanı izleyen Kayserispor Kulüp Başkanı de Göztepe karşılaşmasında hak ettikleri bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Göztepe'de hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Bize yakışmayan bir oyun oynadık. Hem fert olarak hem de takım olarak iyi değildik. Oraya kadar gelen taraftarlarımıza karşı da hemşehrilerimize karşı da mahcup olduk. Yenilme hakkımızı kullandık, inşallah bir daha bu kötü performansı göstermeyiz. Galip de gelsek, yenilsek de o maç gece 12 itibariyle benim kafamda bitiyor. Alacağımız dersleri alıyoruz, orada takılmamak lazım. Hafta sonu oynayacağımız çok ciddi bir maçımız var" diye konuştu.


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