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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor Beşiktaş maçına çıkamayabilir

    Flaş açıklama! Beşiktaş maçına çıkamayabiliriz
    KAYSERİSPOR
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Kayserispor, Beşiktaş maçının gününün değiştirilmesi halinde, kafileye yetecek sayıda bir uçuşun olamaması nedeniyle maça çıkamayacaklarını açıkladı.

    Kayserispor'un TFF'ye yaptığı açıklama şöyle;


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