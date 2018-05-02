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Kayserispor Beşiktaş maçına çıkamayabilir
Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018
Kayserispor, Beşiktaş maçının gününün değiştirilmesi halinde, kafileye yetecek sayıda bir uçuşun olamaması nedeniyle maça çıkamayacaklarını açıkladı.
Kayserispor'un TFF'ye yaptığı açıklama şöyle;
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