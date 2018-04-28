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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    KAYSERİSPOR

    Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u mağlup etti

    Alanyaspordan kritik 3 puan
    KAYSERİSPOR
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

    Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Kayseirspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor deplasmanda 2-1 mağlup etti.

    Bu sonuçla 44 puanı bulunan Kayserispor 8. sırada ki yeri koruruken, Düşme hattında yer alan Alanyaspor aldığı kritik 3 puanla puanını 35'e çıkardı ve maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi.

    Stat: Kadir Has
    Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Alparslan Dedeş xx

    KAYSERİSPOR: Lung xxx, Lopes xx, Levent xx, Sapunaru xx, Atilla xx, Şamil xx, Deniz x (Mendes dk. 24 x), Boldrin xx, Badji x, Amorim x, Umut xx
    Yedekler: Vedat, Erkan, Kucher, Kana Bıyık, Espinoza, Erdal, Kravets
    Teknik Direktör: Marius Sumudica

    AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar xx, N'Sakala xx, Welinton xx, Tzavellas x, Gassama xx, Maniatis xx, Emre Akbaba x, Villafanez xx, Taha xx, Douglas xx, Fernandes xx
    Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Fofana, Barış, Augusto, Efecan, Cenk, Emre Nefiz, Wanderson
    Teknik Direktör: Mesut Bakkal

    Sarı kartlar: Lopes, Şamil (Kayserispor)

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