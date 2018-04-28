Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Kayseirspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 44 puanı bulunan Kayserispor 8. sırada ki yeri koruruken, Düşme hattında yer alan Alanyaspor aldığı kritik 3 puanla puanını 35'e çıkardı ve maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Alparslan Dedeş xx



KAYSERİSPOR: Lung xxx, Lopes xx, Levent xx, Sapunaru xx, Atilla xx, Şamil xx, Deniz x (Mendes dk. 24 x), Boldrin xx, Badji x, Amorim x, Umut xx

Yedekler: Vedat, Erkan, Kucher, Kana Bıyık, Espinoza, Erdal, Kravets

Teknik Direktör: Marius Sumudica



AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar xx, N'Sakala xx, Welinton xx, Tzavellas x, Gassama xx, Maniatis xx, Emre Akbaba x, Villafanez xx, Taha xx, Douglas xx, Fernandes xx

Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Fofana, Barış, Augusto, Efecan, Cenk, Emre Nefiz, Wanderson

Teknik Direktör: Mesut Bakkal



Sarı kartlar: Lopes, Şamil (Kayserispor)