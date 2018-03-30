Gyan Fenere hazır

İstanbul’da F.Bahçe’yle berabere kaldıklarını hatırlatan 32 yaşındaki golcü, “Önemli olan galip gelmemiz. Ama tabii ki hocam şans verirse oynamak ve gol atmak isterim” dedi

Avrupa hedefi için F.Bahçe karşısında kritik bir maça çıkacak olan Kayserispor'da Asamoah Gyan, İstanbul'da 3-3'lük maçta son golü attığını hatırlatıp, hocası Sumudica'ya mesaj gönderdi. Ganalı yıldız, "Sezonun ilk yarısında iyi bir sonuç almıştık. Taraftarımıza her zamanki yaptıkları şeyleri hatırlatmak istiyorum. Onlar ellerinden gelen desteği verirlerse bu bize de yansır ve takımı ateşler" dedi.

LİGDE TEK GOLÜ KADIKÖY'DE

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ligdeki tek golünü attığı belirtilen 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, "Önemli olan galip gelmemiz. Kimin gol attığı önemli değil. Takımımızın yenmesi önemli. Ama tabii ki hocam şans verirse oynamak ve gol atmak isterim. Burada da olumlu sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN MORAL ZİYARETİ

Kayseri'de zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri F.Bahçe maçı öncesi Kayserispor'a moral ziyaretinde bulundular. Özel öğrenciler futbolcular ve kulüp başkanı Erol Bedir ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. 22 öğrenciye Kayserispor kaşkolu da hediye edildi.