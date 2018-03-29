Asamoah Gyandan F.Bbahçe maçı yorumu

Kayserisporlu futbolcu Asamoah Gyan, "Evimizde oynayacağımız Fenerbahçe maçını taraftarımızın da desteğiyle kazanmak istiyoruz" dedi.

Ganalı futbolcu, antrenman sonrası özel açıklamalarda bulundu. Sezonun 10'uncu haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın uzatma dakikalarında Kayserispor'un beraberlik golünü atan Asamoah Gyan, "Fenerbahçe ile önemli bir maça çıkacağız" diye konuştu.



Gyan, "Sezonun ilk yarısında iyi bir sonuç almıştık. Pazartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız maçta da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Taraftarımıza her zamanki yaptıkları şeyleri hatırlatmak istiyorum. Onlar ellerinden gelen desteği verirlerse bu bize de yansır ve takımı ateşler" şeklinde konuştu.



Sezonun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçında attığı golün hatırlatılması üzerine ise Gyan, "Önemli olan galip gelmemiz. Kimin gol attığı önemli değil. Takımımızın yenmesi önemli. Ama tabii ki hocam şans verirse oynamak ve gol atmak isterim. Burada da olumlu sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Bu arada Sarı kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 27. Haftasında sahalarında konuk edecekleri Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve kondisyon çalışması yaptı. Takım idmanın ikinci kısmında ise koşu ve taktik çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Milli takım kamplarında olan Silviu Lung, Cristian Sapunaru ve Artem Kravets ile omzundan sakatlanarak sezonu kapatan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım antrenmana katılmadı. Boğaz enfeksiyonu geçiren Tiago Lopes de düz koşu yaptı.



ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN MORAL ZİYARETİ

Kayseri'de zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a moral ziyaretinde bulundular. Kayserispor Kadir Has Tesisleri'ne gelen zihinsel engelli çocuklar, futbolcular ve kulüp başkanı Erol Bedir ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, okul müdürü, sorumlu öğretmenler ile antrenman sahasına gelen 22 öğrenciye kulüp tarafından Kayserispor kaşkolü hediye edildi. Okul Müdürü Serkan Karakaya, "Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a destek amaçlı olarak ziyarete geldik" dedi.