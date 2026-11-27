Kasımpaşa Teknik Direktörü Alfred Schreuder, Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İkinci yarıda önemli fırsatları değerlendiremediklerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, son dakikada gelen golle kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Alfred Schreuder, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Hollandalı çalıştırıcı, taraftarlar açısından keyifli bir maç olduğunu belirterek son dakikada kaybettikleri için kendilerini şanssız gördüklerini söyledi.

Schreuder, ikinci yarıya iyi başladıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"İkinci yarıya iyi girdik ve golümüzü de attık. Ardından üç dört net fırsat yakaladık. Skoru 3-1 yapabilirdik. Özellikle Rak-Sakyi'nin bire bir fırsatları oldu. O pozisyonları daha iyi değerlendirip skoru 3-1'e getirmemiz gerekiyordu. Ardından Çaykur Rizespor 2-2'yi yakaladı. Maçın sonuna doğru rakibe daha fazla fırsat vermemek için daha iyi oynamamız, savunma arkasındaki alanı daha iyi korumamız gerekiyordu. Son pozisyonda ise santrfordan daha hızlı tepki vermemiz gerekiyordu."

Karşılaşmadan ders çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Schreuder, "Biz bu oyunu oynamak istiyoruz. Henüz sezonun başlarında olduğumuzu söyleyebiliriz. Oynamak istediğimiz oyunu sahaya daha iyi yansıtmak için kendimizi geliştireceğiz. Çaykur Rizespor'u tebrik etmek gerekiyor. Onlar için çok önemli bir galibiyet." diye konuştu.