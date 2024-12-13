Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Kasımpaşa ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan takım 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Murat Şener ile Bersan Duran üstlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ikili mücadelelerle geçti ve golsüz sona erdi. İkinci yarıya iki takım da tempolu başlarken, golü ev sahibi ekip Kasımpaşa buldu. 57'nci dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Brekalo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Ev sahibi ekip, 82'nci dakikada farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ceza sahası içinden çıkardığı topu kontrol eden Barak, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 2-0. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve İstanbul derbisinde kazanan Kasımpaşa oldu.

EMRE MOR İLK KEZ FORMA GİYDİ

Sezon başı Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor, Kasımpaşa karşısında 63'üncü dakikada Halil Akbunar'ın yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez Eyüpspor formasıyla süre aldı.

BERKE ÖZER SAKATLANDI

İlk yarının son dakikalarında kendini yere bırakan Berke Özer oyuna devam edemedi ve yerini Birkan Tetik'e bıraktı.