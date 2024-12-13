Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Yasin Özcan için resmi bir açıklama geldi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Eyüpspor maçının ardından bu transfere son noktayı koyacak ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa sahasında Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Hakan Keleş, basın toplantısında Yasin Özcan'ın Fenerbahçe'ye transfer durumu hakkında sorulan soruyu yanıtladı. İşte detaylar…

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa sahasında Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası fotomac.com.tr editörlerinden Mesut Erkam Şahin, Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş'e, "Futbolcunuz Yasin Özcan'ın adı transferde Fenerbahçe ile yoğun bir şekilde anılıyor. Kulüpten size gelen bir teklif oldu mu, bilginiz var mı?" şeklinde soru yöneltti.

Tecrübeli çalıştırıcı bu soruya, "Şu anda bu konuda çok fazla şey söyleyemiyorum. Oyuncumuz yükselen bir yıldız gibi. Üstüne koya koya ilerliyor. Teklifler olması normal. Avrupa'dan da teklifler var. Sezonu burada bitirdikten sonra değerlendiririz." şeklinde konuştu.