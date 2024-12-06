Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Nefes kesen mücadele iki takımında karşılıklı attığı goller sonucu 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-2 beraberlikle noktalandı.

Maçta Trabzonspor'un gollerini 79. dakikada penaltıdan Siman Banza ve 81. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise 38. dakikada penaltıdan Cafu ve 90+1. dakikada Nuno Da Costa'dan geldi.

Trabzonspor bu beraberlik sonrası ligde puanını 16 yaptı.

Kasımpaşa da 16 puana yükselen diğer takım oldu.

Şenol Güneş'in öğrencileri Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Kasımpaşa ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

19'uncu dakikada topla ceza sahasına içine giren Rodrigues'in içeriye çevirdiği topa Fall yükselerek kafa vuruşu yaptı. Top üst direğin üzerinden az farklı dışarı çıktı.

22'nci dakikada topla ceza sahasına giren Banza'nın vuruşu üsten auta çıktı.

29'uncu dakikada Fall'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Aytaç Kara'nın şutu az farkla auta çıktı.

32'nci dakikada topla ceza sahası içine giren Visca'nın sert şutu direkten oyun alanına döndü.

35'inci dakikada Cham'ın pasında topla buluşan Draguş'un şutunu kaleci Gianniotis kurtardı.

37'nci dakikada ceza sahasına giren Da Costa, kaleci Uğurcan Çakır'ın kayarak müdahalesi sonrası yerde kaldı. Zorbay Küçük pozisyonu ilk olarak ceza sahası dışında değerlendirdi. VAR kontrolü ardından hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

38'inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Cafu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

İlk yarı konuk ekip Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

66'ncı dakikada Eren Elmalı'nın kullandığı serbest vuruş sonrasında Enis Destan ceza sahası için topla buluşarak vuruşunu yaptı top kalecide Gianniotis'de kaldı.

67'nci dakikada Malheiro'nun ortasında ceza sahası içindeki Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Gianniotis kurtardı.

72'nci dakikada topla buluşan ceza sahası içine girerek Banza'ya pas attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Banza'nın şutunu kaleci Gianniotis kurtardı.

76'ncı dakika VAR kontrolüne giden hakem Zorbay Küçük, Rodrigues'in ceza sahası içi topsuz alanda Enis Destan'ı sert şekilde itmesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

79'uncu dakikada penaltı atışında topun başına geçen Banza, fileleri havalandırdı: 1-1.

81'inci dakika da Malheiro'nun ortasında ceza sahası içinde bulunan Nwakaeme'nin kafa vuruşunda kaleci Gianniotis'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

90+1'inci dakikada ceza sahası içinde Brekalo'nun pasında topla buluşan Da Costa'nın şutunda top ağlara gitti: 2-2.

90+3'üncü dakikada Ben Ounes'in ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

90+9'uncu dakikada Nwakaeme'nin ortasında ceza sahası içindeki Banza'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle bitti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Alanyaspor maçında görev alan Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk sakatlandıkları için kadroda yer almadı. Cihan Çanak ile Umut Güneş ise maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Serdar Saatçı, Eren Elmalı, Lundstram ve Visca, ilk 11'de şans buldu.

9 İSİM KADRODA YER ALMADI

Sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Savic, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan kadroda yer almadı. Denswil, Bardhi, Orsic ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakıldıkları için kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ UNUTULMADI

Seremoni esnasında 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle İstiklal Marşı işaret dili ile okundu.