Kasımpaşa'da Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da flaş bir gelişme yaşandı.
Son olarak 11. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden İstanbul ekibinde teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle:
Kamuoyuna Duyuru | Sami Uğurlu
Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.
Kamuoyuna Duyuru | Sami Uğurlu Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla, Kasımpaşa… pic.twitter.com/Ut3m9EkPlT— Kasımpaşa (@kasimpasa) November 6, 2024