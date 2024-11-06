Kasımpaşa'da Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da flaş bir gelişme yaşandı.

Son olarak 11. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden İstanbul ekibinde teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyuna Duyuru | Sami Uğurlu

Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.