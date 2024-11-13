Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul ekibi, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'i getirdi.

Hakan Keleş, daha önceden Süper Lig'de Sivasspor, Giresunspor ve Konyaspor'u çalıştırdı.

Konu ile ilgili Kasımpaşa, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." açıklamalarında bulundu. İşte detaylar...