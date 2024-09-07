Kasımpaşa Antonin Barak'ı transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, on numara mevkisinde oynayan Antonin Barak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kasımpaşa'dan açıklamada, "Yeni transferimiz Antonín Barák, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
FIORENTINA PERFORMANSI
29 yaşındaki Çek oyuncu, Fiorentina ile çıktığı 81 karşılaşmada 13 gol ve 4 asist kaydetti.
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 🤝📝 Yeni transferimiz Antonín Barák, sağlık sponsorumuz @livhospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. 🔗https://t.co/yOGaqgc3c4… pic.twitter.com/JcvZTRUyvV— Kasımpaşa (@kasimpasa) September 7, 2024