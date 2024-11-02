Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş'ın golünü 45+3'te Ernest Muçi kaydetti.

Kasımpaşa'nın gollerini Winck, Aytaç Kara ve Fall'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 20 puanda kaldı.

Kasımpaşa ise 14 puana yükseldi.

SAHASINDA İLK KEZ MAĞLUP OLDU

Ligde ilk mağlubiyetini aldığı Galatasaray maçının ardından Beşiktaş, ligde üst üste ikinci kez kaybetti. Namağlup unvanını geçen hafta kaybeden siyah beyazlılar, bu sonuçla bu sezon sahasında da ilk kez mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 20 puanda kaldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8 oldu. Kasımpaşa ise 14 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacak. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.