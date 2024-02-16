Süper Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.
Çekişmeli mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın golü 11. dakikada Nuno da Costa'dan geldi. Karagümrük'ün sayısını ise 38. dakikada Valentin Eysseric kaydetti.
Bu sonuçla Kasımpaşa 39 puanla 5. sırada yer aldı. Karagümrük ise 28 puanla 14. sırada kaldı.
Kasımpaşa gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz
KASIMPAŞA: Ali Emre Yanar – Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 88 Emre Gedik), Gökhan Gül (Dk. 61 Sadiku), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 75 Rochinha), Da Costa
FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu – Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis, Bertolacci (Dk. 72 Rohden), Emre Mor (Dk. 78 Can Keleş), Eysseric, Mendes, Güven Yalçın (Dk. 78 Lasagna)
GOLLER: Dk. 11 Da Costa (Kasımpaşa) – Dk. 38 Eysseric (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Porozo, Da Costa (Kasımpaşa) - Emre Mor, Mendes (Fatih Karagümrük)