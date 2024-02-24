Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Mondihome Kayserispor sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Diğer maçta ise Rams Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla geçti. 19.00 seanslarında ise Tümosan Konyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ederken; Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 2-1'le geçti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...