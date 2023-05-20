Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta müsabakasında Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Erdem, Yasin, Djilbodji, Donk, Hadergjonaj, Malsa, Hajradinovic, Eysseric, Morthada, Fall, Koita

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Deli, Duhan, Muammer, Ba, Ethemi, Lokilo, Eze, Emir

KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - İstanbulspor maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.