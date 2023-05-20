Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:
Kasımpaşa: Erdem, Yasin, Djilbodji, Donk, Hadergjonaj, Malsa, Hajradinovic, Eysseric, Morthada, Fall, Koita
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Deli, Duhan, Muammer, Ba, Ethemi, Lokilo, Eze, Emir
KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - İstanbulspor maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.