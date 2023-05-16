Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta müsabakasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - KASIMPAŞA 11'LER:

Sivasspor: Muammer, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Charisis, Saiz, N'Jie, Gradel, Caicedo

Kasımpaşa: Günay, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Ben Ouanes, Malsa, Aytaç, Fall, Chouiar, Eysseric, Koita

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kasımpaşa maçı 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.