Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SİVASSPOR - KASIMPAŞA 11'LER:
Sivasspor: Muammer, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Charisis, Saiz, N'Jie, Gradel, Caicedo
Kasımpaşa: Günay, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Ben Ouanes, Malsa, Aytaç, Fall, Chouiar, Eysseric, Koita
SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Kasımpaşa maçı 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.