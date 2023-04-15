Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Adana Demirspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilrsiniz.

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Adana Demirspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilrsiniz.



ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.









ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ



Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif.

Kasımpaşa: Günay, Tarkan, Djilobodji, Fabiano, Yasin, Tirpan, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Mustafa, Fall.