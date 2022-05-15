Kasımpaşalı futbolcu Umut Bozok gol krallığıa koşuyor!
Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok, Antalyaspor maçında kaydettiği 2 golle gol krallığı sıralamasında 18 golle ilk sıraya yerleşti. Milli futbolcunun en yakın takipçileri 16 golü bulunan El Kaabi ve Pohjanpalo.
Kasımpaşa A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 21:18
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk etti. Müsabaka Antalya ekibinin 4-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi Kasımpaşa'nın iki golünü de atan Umut Bozok 18 sayısına ulaşarak, gol krallığı yarışında 16 golü bulunan en yakın takipçileri El Kaabi ve Pohjanpalo'nun önünde zirvede yer aldı.