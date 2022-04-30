Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Başakşehir maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.