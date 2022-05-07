Sivasspor 1-3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Zorlu mücadele kazanan taraf 3-1'lik skorla konuk ekip oldu. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, Eren Elmalı, Eysseric ve Umut Bozok kaydetti. Sivas'ın tek sayısı ise Felix'ten geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 17:56 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 19:00