09 Temmuz 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Kasımpaşa genç futbolcu Evren Eren Elmalı ile sözleşme uzattı!
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 21 yaşındaki defans oyuncusu Evren Eren Elmalı ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüp, altyapıdan yetişen genç oyuncunun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024-2025'in sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. | Son dakika spor haberleri
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen genç oyuncunun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024-2025'in sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Evren Eren, geride kalan sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giydi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası