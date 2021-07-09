09 Temmuz 2021, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Kasımpaşa genç futbolcu Evren Eren Elmalı ile sözleşme uzattı!

Kasımpaşa genç futbolcu ile sözleşme uzattı!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 21 yaşındaki defans oyuncusu Evren Eren Elmalı ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüp, altyapıdan yetişen genç oyuncunun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024-2025'in sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. | Son dakika spor haberleri

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen genç oyuncunun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024-2025'in sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Evren Eren, geride kalan sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giydi.

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