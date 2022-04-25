Beşiktaş - Kasımpaşa maçında şok sakatlık! Sedyeyle sahayı terk etti
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Maçta şok bir sakatlık yaşandı. Kasımpaşa forması giyen Spajic, ikili mücadele sonrası acı içinde yerde kaldı. Yıldız futbolcu sahayı sedyeyle terk etti. İşte o anlar...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'da Spajic bir pozisyonda Pjanic ile girdiği ikili mücadele sonrasında acı içinde yerde kaldı. Yıldız futbolcunun dizinin döndüğü görülürken sonrsasında ise sedyeyle saha kenarına alındı.