Beşiktaş - Kasımpaşa maçında şok sakatlık! Sedyeyle sahayı terk etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Maçta şok bir sakatlık yaşandı. Kasımpaşa forması giyen Spajic, ikili mücadele sonrası acı içinde yerde kaldı. Yıldız futbolcu sahayı sedyeyle terk etti. İşte o anlar...

Kasımpaşa A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 22:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 22:44