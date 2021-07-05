05 Temmuz 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika transfer haberleri: Kasımpaşa Michal Travnik'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa Michal Travnik'i kiraladı
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çekya Ligi takımlarından Sparta Prag forması giyen Michal Travnik'i 1 yıllığına kiraladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon Sparta Prag forması giyen Çekyalı orta saha oyuncusu Michal Travnik'i 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Sparta Prag takımının 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Michal Travnik, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Sparta Prag formasıyla çıktığı 25 maçta 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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