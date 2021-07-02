02 Temmuz 2021, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika spor haberleri: Kasımpaşa'dan sol bek transferi! Mortadha Ben Ouanes...

Kasımpaşa'ya Tunuslu sol bek! İmzalar atıldı
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tunus 1. Lig ekiplerinden Es Sahel'den sol bek Mortadha Ben Ouanes’i 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Kaleci Harun Tekin ve Ahmet Engin'in ardından lacivert-beyazlılar, Tunus Ligi ekiplerinden Es Sahel'de forma giyen Mortadha Ben Ouanes'i renklerine bağladı. Ouanes, Kasımpaşa ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten konuyla ilgili, "Tunus 1. lig ekiplerinden Es Sahel takımının 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Mortadha Ben Ouanes, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

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