ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI - Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Kasımpaşa ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadelenin merak edilen konuları arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 8 Şubat Salı günü saat 14:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçın tüm detayları gün boyu aspor.com.tr'de yer alacak.