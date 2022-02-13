Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa - Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı 13 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Doğucan, Ahmet, Travnik, Hadergjonaj, Tunay, Umut

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Furkan, Milunovic, Borja, Novais, Efkan, Emre, Efecan, Candeias, Eduardo