08 Ocak 2022, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa - Hatayspor maçı saat kaçta?
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 08.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erodğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Mücadele önecesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Hatayspor maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Donk, Evren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Ouannes, Umut

Hatayspor: Abdullah, Kamil Ahmet, Falette, Burak, Adekugbe, Onur, Sackey, Muhammed, Saint-Louis, Lobhanidze, Diouf

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