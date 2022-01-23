Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Kasımpaşa - Kayserispor maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Tarkan, Mortadha, Ahmet, Umut
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, Attamah, Gökhan, Emrah, Mustafa, Gavranovic