Kasımpaşa'da Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinden yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.
Kasımpaşa'da Sivasspor mağlubiyetinin ardından Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti.
İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama:
"Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kamuoyuna Duyuru— KASIMPAŞA (@kasimpasa) December 18, 2021
Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
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