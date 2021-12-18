18 Aralık 2021, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekibinde ayrılık! Resmen açıklandı
KASIMPAŞA A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 Giriş Tarihi: 18.12.2021

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinden yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.

Kasımpaşa'da Sivasspor mağlubiyetinin ardından Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti.

İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama:

"Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Süper Lig ekibinde ayrılık sinyali! Ne gerekiyorsa yapılır Süper Lig ekibinde ayrılık sinyali! "Ne gerekiyorsa yapılır"
Sivasspor ikinci yarıda açıldı! Sivasspor ikinci yarıda açıldı!
Kasımpaşa - Sivasspor | CANLI Kasımpaşa - Sivasspor | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör