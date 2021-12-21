21 Aralık 2021, Salı

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Antalyaspor 1-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kasımpaşa puanı uzatmalarda kaptı!
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 Giriş Tarihi: 21.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu mücadele 1-1'lık beraberlikle sona erdi. Akdeniz temsilcisinin golünü Naldo kaydederken, Kasımpaşa'nın golü uzatma anlarında Umut Bozok'tan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

Antalyaspor maça, Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Veysel. Güray, Poli, Doğukan, Fredy, Mukairu ve Ghacha 11'iyle başladı.

Kasımpaşa ise Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Umut ve Jørgensen 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Akdeniz temsilcisinin golünü 38. dakikada Naldo kaydetti. Kasımpaşa'nın sayısı ise 90+2'de Umut Bozok'tan geldi.

Bu skorla Antalyaspor 22 puanla 13. sıraya yükselirken, Kasımpaşa ise 12 puanla 20. sırada kaldı.

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