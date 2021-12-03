Hakan Kutlu Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "Kazanmaya yakın olan taraf bizdik"
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu, kazanmaya yakın taraf olduklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kutlu, "Göreve geldiğimizden beri üst üste koyarak bugüne gelmiştik. Beşiktaş'ın da sıkıntıları vardı. Bu maçı toparlanma maçı olarak görüyorlardı. Bize de dipten kurtulmak için 3 puan lazımdı. Rakibimize az pozisyon verdik. Oyun olarak iyi şeyler ortaya koyduk. 3. bölgede pas hızını hızlandırınca daha çok şeyler yapacağız. Bu maçı kazanabilirdik, kazanmaya yakın olan taraf bizdik. İki takımı da tebrik ediyorum. Hakemi tebrik ediyorum maçın sonucuna etki edecek bir hata yapmadı." değerlendirmesinde bulundu.
Aldıkları 1 puanın kötü olmadığını aktaran Kutlu, "Kötüye giden işi düzeltmek çok zor. İyi giden düzeni devam ettirmek daha kolay. Sergen hoca da biz de onun sıkıntılarını yaşadık. Bu maçta oyun olarak bir tık üzerine attık kendimizi. Bu maçta 1 puan bizim için kötü değil." ifadelerini kullandı.
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