29 Kasım 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu PFDK'ya sevk edildi!

Hakan Kutlu PFDK’ya sevk edildi!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'nın Adana Demirspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hakan Kutlu'nun sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymaması gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ile yardımcı antrenörler Serdar Kesimal ve Mehmet Göker Özdemir'in de çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı.

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