Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Son olarak Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek taraftarını mutlu etmek ve yükselişe geçmek istiyor. Öte yandan yönetim bilet fiyatlarında yarı yarıya indirime gitti. Beşiktaş'ta 4 futbolcunun eksikliği bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Beşiktaş zorlu maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Aralık Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: HARUN, SAKIB, BRUMA, DONK, HADERGJONAJ, TRAVNIK, HAJRADINOVIC, EYSSERIC, VARGA, YUSUF, JORGENSEN

BEŞiKTAŞ: ERSİN, ROSIER, VIDA, SERDAR, RIDVAN, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, CAN, LARİN, BATSHUAYI

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINI HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 15. haftasında, 3 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaşacak. Müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Ok yapacak. Bahattin Şimşek dördüncü hakem olacak.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor. GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra, Alex Teixeira, Gökhan Töre Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sakat futbolcuların yanı sıra GZT Giresunspor maçında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Necip Uysal da oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

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