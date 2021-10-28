28 Ekim 2021, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Hakan Kutlu oldu!

Kasımaşa’nın yeni hocası belli oldu!
KASIMPAŞA A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 Giriş Tarihi: 28.10.2021

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Kutlu oturdu. İstanbul ekibi yeni hocasını resmi sitesinden duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Hakan Kutlu oldu. İstanbul ekibi yeni hocasını resmi sitesinden duyurdu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."

DENİZLİ'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI!

Hakan Kutlu son olarak Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Denizlispor'u çalıştırmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Süper Lig ekibinde deneyimli hocayla yollar ayrıldı! Süper Lig ekibinde deneyimli hocayla yollar ayrıldı!
Rize’de 90+11’de güldü! Rize'de 90+11'de güldü!
Göztepe’den kritik galibiyet! Göztepe'den kritik galibiyet!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör