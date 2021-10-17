Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, evinde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Göztepe maçı bugün TSİ 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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