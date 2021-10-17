17 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Kasımpaşa - Göztepe maçı canlı anlatım (Kasımpaşa - Göztepe maçı canlı izle)

Kasımpaşa - Göztepe | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftası Kasımpaşa - Göztepe maçına sahne oluyor. Ligde düşme hattından kurtulmak isteyen iki takım kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Göztepe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Milli aranın ardından lig maratonu 9. hafta maçlarıyla başladı. Bu hafta, zirveyi ilgilendiren önemli maçların yanı sıra düşme hattında da kritik maçlara sahne oluyor. Onlardan birisi de Kasımpaşa - Göztepe karşılaşması. Geride kalan 8 haftada 6 puan toplayabilen Kasımpaşa, sahasında 5 puanlı Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Kasımpaşa - Göztepe maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Tarkan, Travnik, Eysseric, Dirar, Yusuf, Jorgensen.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Kahraman, Atakan Rıdvan, Burekovic, Yalçın, Nwobodo, Halil, Cherif, Jahovic.

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