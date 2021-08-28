Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'u son dakikalarda bulduğu golle mağlup eden sarı-kırmızılılar, rakibini devirerek 3'te 3 yapmak istiyor. İlk iki maçından 1 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Kasımpaşa ise taraftarı önünde Galatasaray'ı yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kasımpaşa - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 35. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 22'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 68 golüne, Kasımpaşa 31 golle yanıt verdi.

Ligde geçen sezon Kasımpaşa sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, Galatasaray da evindeki müsabakadan 2-1 üstün ayrıldı.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Galatasaray maçı 29 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 11 kez birbirlerine rakip oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 13 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle hem 8 maç men cezası alan hem de kadro dışı bırakılan Marcao, kadroda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan da karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak.

MORUTAN FORMA GİYEBİLECEK

Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Vasile Morutan, görev verilmesi durumunda yeni takımıyla ilk maçını oyanayabilecek.

Romanya'nın FCSB ekibinden transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarıldı.

SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde geçen sezonun son 6 haftası ile bu sezonun ilk 2 haftasında oynadığı müsabakaları kazanarak 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray, ayrıca ligdeki son 11 maçında rakiplerine mağlup olmadı.

KASIMPAŞA MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYOR

Oynadığı ilk 2 karşılaşmada 4 puan toplayan Kasımpaşa, Galatasaray'ı mağlup ederek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlı takım, ikinci maçında ise GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Kasımpaşa'da yeni transfer Ryan Donk'un, kondisyon olarak henüz hazır olmaması nedeniyle eski takımına karşı forma giymesi beklenmiyor.

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