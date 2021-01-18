18 Ocak 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Daniel Noel Drinkwater resmen Kasımpaşa'da!

Resmi açıklama geldi! Drinkwater Kasımpaşa'da
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. ekiplerinden forması giyen Drinkwater, resmen açıklandı. İşte detaylar...

yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. ekiplerinden forması giyen Drinkwater, resmen açıklandı. İşte Kasımpaşa tarafından yapılan açıklama;

" ekiplerinden Chelsea takımının formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Kasımpaşamızda!"

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