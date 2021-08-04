Son dakika spor haberleri: Kasımpaşa Jeffrey Bruma'yı transfer ettiğini açıkladı!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak isteyen Kasımpaşa, son olarak Wolfsburg'da forma giyen Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattı. Jeffrey Bruma daha önce Chelsea'de de forma giymişti.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kasımpaşa'da transfer harekatı devam ediyor. Kasımpaşa, sosyal medyadan yeni transferi duyurdu. Son olarak Wolfsburg'da forma giyen Jeffrey Bruma, Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bruma, daha önce PSV Eindhoven, Hamburg, Leicester City, Chelsea gibi dev kulüplerde de oynadı.

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