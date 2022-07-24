Galatasaray'da hem transfer çalışmaları hem de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, beşinci hazırlık maçında Nef Stadyumu'nda Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
GALATASARAY – KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Galatasaray - Kasımpaşa maçı Smart Sport'dan canlı olarak yayınlanıyor.
GALATASARAY – KASIMPAŞA İLK'LER
Galatasaray: Muslera, Van Aaanholt, Nelsson, Abdülkerim, Omar, Oliveira, Berkan, Emre Akbaba, Kerem, Yunus, Gomis
Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken