Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Nef Stadyumu'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz...

Galatasaray'da hem transfer çalışmaları hem de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, beşinci hazırlık maçında Nef Stadyumu'nda Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY – KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Galatasaray - Kasımpaşa maçı Smart Sport'dan canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY – KASIMPAŞA İLK'LER

Galatasaray: Muslera, Van Aaanholt, Nelsson, Abdülkerim, Omar, Oliveira, Berkan, Emre Akbaba, Kerem, Yunus, Gomis

Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken