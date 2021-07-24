24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberleri: Kasımpaşa Sakıb Aytaç'ı kadrosuna kattı
Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Kasımpaşa'da transfer harekatı devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe hazırlık maçlarıyla eksiklerini gören Kasımpaşa, son olarak Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ı renklerine bağladı.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, son olarak Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ı renklerine bağladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol bek ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.Sakıb Aytaç, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 1 gol kaydetmişti.
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